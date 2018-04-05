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Владимир Путин: Госструктуры вытесняют малый бизнес
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Владимир Путин: Госструктуры вытесняют малый бизнес 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Подобное явление в экономике подрывает предпринимательскую инициативу и стимулы к открытию своего дела.
Государственные структуры и компании с госучастием занимают ниши малого и среднего бизнеса, что приводит к монополизации рынка. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ.
— Что особо отмечу — государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки, — подчеркнул глава российского государства.
По словам президента РФ, такая ситуация приводит к явлению, которое можно назвать картелизацией сфер экономики, передает информагентство Nation News.
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