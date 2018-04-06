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Резервы Украины упали из-за выплаты долга
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Резервы Украины упали на 1,2% из-за выплаты долга 

Вести Экономика 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Золотовалютные резервы Украины в марте третий месяц подряд с начала текущего года снизились — на 1,2%, до $18,191 млрд, сообщила пресс-служба украинского Нацбанка. Страна много тратит на выплаты по долгу.
Международные резервы Украины на 1 января 2018 г. составляли $18,8 млрд и к 1 апреля снизились на $609 млн Мерез год Нацбанк Украины (НБУ) прогнозирует уменьшение резервов почти на $1 млрд из-за выплат по долгу.
"Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 г. составили $18,191 млрд (в эквиваленте), по предварительным данным. За март они сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и Национального банка по государственному долгу", — указывается в сообщении Нацбанка.
В марте из международных резервов было выплачено $1,284 млрд для погашения и обслуживания госдолга, включая платеж на $186,0 млн по долгу перед Международным валютным фондом.
На размер резервов повлиял и изменение курса гривны к иностранным валютам.
"В целом, по состоянию на 1 апреля 2018 г. объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — отмечает регулятор.
В феврале из резервов были выплачены по госдолгу $536,8 млн, включая $465,9 млн для Международного валютного фонда.
В январе из резервов Украины было выплачено $565,6 млн по госдолгу.
В январе Нацбанк также удержал от падения курс гривны и провел валютные интервенции: было продано иностранной валюты на межбанковском валютном рынке на $266,8 млн  Государственный гарантированный долг Украины вырос за 4 года в 4 раза превысил отметку 2,1 трлн гривен, или около $75 млрд по нынешнему курсу национальной валюты, сообщила ранее глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.
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