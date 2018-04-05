Власти Югры и Минпромторг планируют подписать меморандум о разработке баженовской свиты

Баженовская свита — группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России , содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и так называемую сланцевую нефть. Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

"Губернатор Югры Наталья Комарова и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию национального проекта «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты», — говорится в сообщении.

В частности, речь шла о возможности заключения меморандума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Югры и ПАО «Газпром нефть», где последнее будет выступать в качестве индустриального партнера предприятий, создающих отечественное оборудование для разработки месторождений трудноизвлекаемых запасов углеводородов на территории региона", — говорится в сообщении.

По данным правительства ХМАО, обсуждению меморандума будет уделено внимание в ходе работы Югорского промышленного форума, который пройдет с 10 по 11 апреля в Ханты-Мансийске . ТАСС выступает информационным партнером форума, который посвящен обсуждению стратегических приоритетов промышленного развития автономного округа, связанных с диверсификацией региональной экономики локализацией новых производств.