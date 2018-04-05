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Власти Югры и Минпромторг планируют подписать меморандум о разработке баженовской свиты
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Власти Югры и Минпромторг планируют подписать меморандум о разработке баженовской свиты 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры), Минпромторг РФ и ПАО «Газпром нефть» планируют подписать меморандум о разработке так называемой баженовской свиты, сообщили в четверг в департаменте общественных и внешних связей региона.
Баженовская свита — группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и так называемую сланцевую нефть. Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.
"Губернатор Югры Наталья Комарова и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию национального проекта «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты», — говорится в сообщении.
В частности, речь шла о возможности заключения меморандума между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Югры и ПАО «Газпром нефть», где последнее будет выступать в качестве индустриального партнера предприятий, создающих отечественное оборудование для разработки месторождений трудноизвлекаемых запасов углеводородов на территории региона", — говорится в сообщении.
По данным правительства ХМАО, обсуждению меморандума будет уделено внимание в ходе работы Югорского промышленного форума, который пройдет с 10 по 11 апреля в Ханты-Мансийске. ТАСС выступает информационным партнером форума, который посвящен обсуждению стратегических приоритетов промышленного развития автономного округа, связанных с диверсификацией региональной экономики локализацией новых производств.
Правительство Югры и ПАО «Газпром нефть» для реализации проекта «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты», которому министерство энергетики присвоило национальный статус, в сентябре прошлого года заключили соглашение о создании в округе Технологического центра «Бажен». Центр будет заниматься тестированием передовых отечественных технологий и методов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти.
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