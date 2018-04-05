В Совфеде ответили на призыв Рады к мировому сообществу заблокировать строительство магистрального газопровода «Северный поток — 2». Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков, назвал подписание соответствующего документа «следствием антироссийских настроений среди украинских политиков». Об этом сообщило РИА ФАН.
С одной стороны, Киеву важно придерживаться антироссийской риторики, поэтому он продолжает подобные враждебные акты по отношению к нашей стране. С другой стороны, Украина хотела бы зарабатывать на транзите газа в Европу. В этом случае Украина не только бы получала доходы за транзит голубого топлива, но также это позволило бы ей регулярно шантажировать РФ
— Сергей Цеков.
Сенатор отметил, что ранее в результате газового конфликта между РФ и Украиной без энергоресурса остались страны Европейского союза. По его словам, Европа помнит об этом и «власти хотели бы перестраховаться».
Страны Балтии, Польша и США поддерживают Украину в этом вопросе. В частности Соединенные Штаты сами хотели бы продавать СПГ Евросоюзу, поэтому периодически высказываются против «Северного потока — 2», чтобы устранить конкурента в лице России.
Киев призвал мировое сообщество принять меры для запрета строительства газопровода «Северного потока — 2». Соответствующее постановление в четверг, 5 апреля приняла Верховная рада.