Ещё
МИД КНР: торговая война США расшатывает основы глобальной системы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД КНР: торговая война США расшатывает основы глобальной системы 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Aly Song/Reuters
Глава МИД Китая Ван И заявил, что торговая война, которую начали США, нарушает правила ВТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Китайская и американская экономики глубоко интегрированы… Если США считают, что с помощью протекционизма можно поживиться, то они ошибаются", — сказал Ван И.
Он подчеркнул, что мировая экономика только встала в русло восстановления и роста мировой торговли.
"Это… ничем не прикрытая экономическая гегемония, серьезное, грубое нарушение правил ВТО. Оно расшатывает основы глобальной торговой системы и, несомненно, нанесет ущерб нормальному развитию мировой экономики, глобальной торговле", — добавил Ван И.
Глава МИД Китая также призвал мировое сообщество противостоять подобным односторонним шагам.
Ранее президент США Дональд Трамп признался, что американская сторона уже давно проиграла торговую войну с Китаем.
Газета.Ru: последние новости
Путин выступил против регионального протекционизма Рада призвала мировое сообщество запретить строительство "Северного потока - 2" Ткачев ожидает ежемесячный прирост производства молока в России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге104
«Крым захватим танками»308
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова124
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством110
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение