МИД КНР: торговая война США расшатывает основы глобальной системы

Глава МИД Китая Ван И заявил, что торговая война, которую начали США , нарушает правила ВТО . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Китайская и американская экономики глубоко интегрированы… Если США считают, что с помощью протекционизма можно поживиться, то они ошибаются", — сказал Ван И.

Он подчеркнул, что мировая экономика только встала в русло восстановления и роста мировой торговли.

"Это… ничем не прикрытая экономическая гегемония, серьезное, грубое нарушение правил ВТО. Оно расшатывает основы глобальной торговой системы и, несомненно, нанесет ущерб нормальному развитию мировой экономики, глобальной торговле", — добавил Ван И.

Глава МИД Китая также призвал мировое сообщество противостоять подобным односторонним шагам.