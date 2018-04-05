Орешкин предложил сделать присутствие на внешних рынках критерием получения господдержки 

Во все меры государственной поддержки нужно вводить критерий присутствия на внешних рынках, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе заседания государственного совета во вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России
«Хорошим признаком эффективности господдержки является признак выхода поддерживаемых предприятий на глобальные рынки…Считаю, что нам во всем меры государственной поддержки нужно вводить критерий присутствия получается на внешних рынках», — сказал он, отметив, что такой подход во многом обусловил переход таких экономик как Япония и Корея в группу стран с высокими доходами.