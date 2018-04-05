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Орешкин предложил сделать присутствие на внешних рынках критерием получения господдержки
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Орешкин предложил сделать присутствие на внешних рынках критерием получения господдержки 

Rambler News Service 52 минуты назад
Во все меры государственной поддержки нужно вводить критерий присутствия на внешних рынках, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе заседания государственного совета во вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России
«Хорошим признаком эффективности господдержки является признак выхода поддерживаемых предприятий на глобальные рынки…Считаю, что нам во всем меры государственной поддержки нужно вводить критерий присутствия получается на внешних рынках», — сказал он, отметив, что такой подход во многом обусловил переход таких экономик как Япония и Корея в группу стран с высокими доходами.
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