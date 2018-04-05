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Глава МЭР назвал условия экономического роста в России
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Глава МЭР назвал условия экономического роста в России 

Rambler News Service 56 минут назад
Для устойчивого сильного экономического роста необходимо два фундаментальных условия: макроэкономическая стабильность и наличие здоровой конкурентной среды, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе заседания государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России
«Для устойчивого сильного экономического роста необходимо два фундаментальных условия: макроэкономическая стабильность и наличие здоровой конкурентной среды», — сказал он.
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