Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Правительство Финляндии дало разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны. Об этом сообщается на сайте финского кабмина.

"5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии", — сказано в заявлении.

Уточняется, что «Северный поток — 2» является подводным газопроводом, протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России Германию и около 374 километров которого пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии.