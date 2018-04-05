Ещё
Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Правительство Финляндии дало разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны. Об этом сообщается на сайте финского кабмина.
"5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии", — сказано в заявлении.
Уточняется, что «Северный поток — 2» является подводным газопроводом, протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию и около 374 километров которого пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины призвала правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток — 2».
Газета.Ru: последние новости
Рада призвала мировое сообщество запретить строительство "Северного потока - 2" Путин: местные власти игнорируют закон в сфере конкуренции Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи81
Войска ВВО подняты по тревоге66
«Крым захватим танками»186
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова109
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством73
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение