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Финляндия дала согласие на строительство «Северного потока-2»
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Финляндия дала согласие на строительство «Северного потока-2»
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
ФИНЛЯНДИЯ
ДАЛА СОГЛАСИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2» В СВОЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ — ПРАВИТЕЛЬСТВО
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