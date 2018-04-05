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ЦБ Индии не изменил ставку и снизил прогноз инфляции
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ЦБ Индии не изменил ставку и снизил прогноз инфляции 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Центробанк Индии сохранил процентные ставки без изменений по итогам четвертого заседания подряд и снизил прогноз инфляции, указав на более низкие цены на продовольствие. Об этом сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/DIVYAKANT SOLANKI
Ставка прямого РЕПО была сохранена на уровне 6%, говорится в сообщении Резервного банка Индии. Это решение соответствует прогнозам всех 42 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg. За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали пятеро из шести членов комитета по монетарной политике Резервного банка Индии, еще один голосовал за повышение ставки. Регулятор снизил прогноз по инфляции на первую половину финансового года, начавшегося с 1 апреля, до 4,7-5,1% с 5,1-5,6%. Прогноз на вторую половину фингода снижен до 4,4% с 4,5-4,6%. Глава ЦБ Индии Урджит Патель отметил, что риски для инфляции смещены в сторону повышения. Компании, опрошенные регулятором, заявили, что закупочные и отпускные цены растут, что может отразиться на потребителях. Центробанк остается приверженным сохранению инфляции на уровне около 4% в среднесрочной перспективе. ВВП Индии, согласно прогнозу ЦБ, увеличится на 7,4% в 2019 финансовом году после роста на 6,6% в предыдущем году. Риски для прогноза сбалансированы. Резервный банк Индии предупредил, что рост торгового протекционизма и волатильность на финансовых рынках могут подорвать восстановление мировой экономики. Регулятор также призвал индийские компании и банки продолжать сокращать задолженность. Инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs Group Inc., прогнозируют, что экономика Индии вырастет на 7,6% в финансовом году, начавшемся 1 апреля, на фоне растущего спроса в экономике.
Ссылки по теме
Банковский сектор Индии погружается в долговую яму Экономика Индии вышла из кризиса? ВВП Индии в октябре-декабре вырос сильнее прогнозов Как сообщали «Вести. Экономика», в октябре-декабре ВВП Индии увеличился на 7,2% после роста на 6,5% в предыдущем квартале. Более быстрый рост экономики оказывает некоторую поддержку правительству премьер-министра Нарендры Моди в преддверии национальных выборов, которые пройдут в Индии в следующем году. Правительство заложило в бюджет увеличение расходов в сельских районах, чтобы успокоить избирателей, пострадавших от внезапного запрета наличных и введения налога с продаж. Работа Резервного банка Индии в качестве управляющего правительственными долгами усложнилась, поскольку федеральный бюджет содержит план заимствований на почти рекордную сумму ($95 млрд) в наступившем финансовом году. ЦБ Индии должен поддерживать низкие процентные ставки, чтобы Моди мог преодолеть растущий бюджетный дефицит. Но регулятор также должен снизить уровень инфляции.
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