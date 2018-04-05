Финляндия приняла решение по «Северному потоку-2»

Финляндия дала согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» на территории своей исключительной экономической зоны. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В сообщении отмечается, что согласие является условным. Это означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении правительства. Сторона, ответственная за реализацию проекта, «должна соблюдать общий принцип осторожности в области предотвращения и минимизации ущерба от возможных аварий».

Также сторона, занимающаяся реализацией проекта, должна учитывать «уязвимость Балтийского моря». По требованию Финляндии, проект должен быть реализован таким образом, «чтобы на более позднем этапе можно было воплотить потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне» страны.

Согласие на строительство будет действовать в течение 50 лет, после чего оно может быть возобновлено.

Двадцать седьмого марта Германия выдала окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне. В Берлине подчеркнули, что такое решение было принято «после тщательной проверки, включая проведение экологической экспертизы».

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.