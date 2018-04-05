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Финляндия разрешила на использовать свою экономическую зону для «Северного потока — 2»
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Финляндия разрешила на использовать свою экономическую зону для «Северного потока — 2» 

ТАСС 1 час назад
Финляндия дала условное разрешение на использование своей экономической зоны для «Северного потока — 2».
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