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Шоколад подорожает в России
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Шоколад подорожает в России 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России могут резко увеличиться цены на шоколад и шоколадные изделия. Такие данные опубликованы на сайте Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
Отметим, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в число которых входит и Россия, предлагают запретить продажу шоколада, в котором доля растительных жиров превышает 5% продукта. Проект поправок в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» в инициативном порядке разработала Белоруссия
По информации экспертов, цены на шоколад могут вырасти из-за подорожания какао-бобов.
Отметим, что в 2017 году цены на шоколад впервые стабилизировались после нескольких кризисных лет. Теперь же они могут вырасти из-за ухудшения прогнозов по будущему урожаю в основных странах его производства — Кот-д’Ивуаре и Гане. Сбор бобов может снизиться из-за засушливой погоды.
В течение прошлого года цены на какао падали до минимальных за последние десять лет значений. В декабре 2017–январе 2018 года стоимость тонны какао-бобов на Лондонской бирже держалась в диапазоне 1,895–2,035 тыс. долларов.
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