Шоколад будет стоить дороже в России 

Шоколад и шоколадные изделия в Российских магазинах подорожают. Это связано с ростом цен на какао‐бобы. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
По данным прогнозов, в основных странах производства какао —
Кот-д ’Ивуаре и Гане — возможно снижение урожая
из-за засухи.
В прошлом году цены на какао снижались до своего минимума за десять лет. В начале января этого года стоимость
какао-бобов
варьировалась от 1,895 до 2,035 тысячи долларов за тонну.
Роспотребнадзор проведет проверки после появившихся в социальных сетях сообщений о горящем шоколаде. В ведомстве призвали не доверять случайным источникам и обращаться в управления надзорного органа, если качество продуктов вызывает сомнения.