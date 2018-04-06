Шоколад будет стоить дороже в России

Шоколад и шоколадные изделия в Российских магазинах подорожают. Это связано с ростом цен на какао‐бобы. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

По данным прогнозов, в основных странах производства какао —

Кот-д ’Ивуаре и Гане — возможно снижение урожая

из-за засухи.

В прошлом году цены на какао снижались до своего минимума за десять лет. В начале января этого года стоимость

какао-бобов

варьировалась от 1,895 до 2,035 тысячи долларов за тонну.