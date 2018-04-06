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Шоколад будет стоить дороже в России
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Шоколад будет стоить дороже в России 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Шоколад и шоколадные изделия в Российских магазинах подорожают. Это связано с ростом цен на какао‐бобы. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
По данным прогнозов, в основных странах производства какао —
Кот-д  ’Ивуаре и Гане — возможно снижение урожая
из-за  засухи.
В прошлом году цены на какао снижались до своего минимума за десять лет. В начале января этого года стоимость
какао-бобов
варьировалась от 1,895 до 2,035 тысячи долларов за тонну.
Роспотребнадзор проведет проверки после появившихся в социальных сетях сообщений о горящем шоколаде. В ведомстве призвали не доверять случайным источникам и обращаться в управления надзорного органа, если качество продуктов вызывает сомнения.
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