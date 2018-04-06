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Новый утильсбор и рост цен: самые популярные машины, которые подорожают
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Новый утильсбор и рост цен: самые популярные машины, которые подорожают 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
С 1 апреля в России заработали повышенные ставки утилизационного сбора за новые автомобили. АвтоВести связались с наиболее популярными производителями и выяснили, какие модели у них могут вырасти в цене.
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