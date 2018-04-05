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Президент «Русала» оценил влияние пошлин США на мировые цены на алюминий
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Президент «Русала» оценил влияние пошлин США на мировые цены на алюминий 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Пошлины США на алюминий не повлияют на мировые цены на металл, считает президент «Русала» Владислав Соловьев. «Прежде всего, оно (введение пошлин. — Ред.) скажется на росте премии, которую будут платить американские потребители. Сейчас она 19 центов за фунт», — говорит Соловьев (цитата «Прайм»).
Он прогнозирует, что средняя цена тонны алюминия в мире в 2018 г. составит около $2200.
«Русал» рассчитывает, что Россия оспорит новые пошлины на алюминий в США через ВТО, добавил Соловьев. «Мы работаем над разными вариантами защиты интересов наших американских клиентов, но внутри Америки сам процесс по защите своих интересов должны инициировать потребители, которым мы поставляем продукцию. Я уверен, что они это сделают», — сказал он (цитата ТАСС).
В марте США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав это интересами национальной безопасности страны. Они начали действовать 23 марта. При этом для ряда стран, в частности, Канады и Мексики, введение пошлин отложено до 1 мая.
Китай в ответ со 2 апреля введет повышенные пошлины на 128 наименований продукции из США. В список попали свинина, фрукты и продукция из них.
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