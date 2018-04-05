Президент «Русала» оценил влияние пошлин США на мировые цены на алюминий

Пошлины США на алюминий не повлияют на мировые цены на металл, считает президент «Русала» Владислав Соловьев . «Прежде всего, оно (введение пошлин. — Ред.) скажется на росте премии, которую будут платить американские потребители. Сейчас она 19 центов за фунт», — говорит Соловьев (цитата «Прайм»).

Он прогнозирует, что средняя цена тонны алюминия в мире в 2018 г. составит около $2200.

«Русал» рассчитывает, что Россия оспорит новые пошлины на алюминий в США через ВТО , добавил Соловьев. «Мы работаем над разными вариантами защиты интересов наших американских клиентов, но внутри Америки сам процесс по защите своих интересов должны инициировать потребители, которым мы поставляем продукцию. Я уверен, что они это сделают», — сказал он (цитата ТАСС ).

В марте США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав это интересами национальной безопасности страны. Они начали действовать 23 марта. При этом для ряда стран, в частности, Канады Мексики , введение пошлин отложено до 1 мая.