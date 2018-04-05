Экономика России весной 2018 года: хрупкие надежды на рост, — Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари»

По итогам 2017 года этот показатель вырос на 1,5%. Таким образом, российская экономика вышла из рецессии, пережив семь кварталов падения подряд. Впрочем, до целевых темпов роста Минэкономразвития (2%) российская экономика пока не дотянула. В ближайшее время мы не ждём, что Россия выйдет на 2%-й рост. В последние месяцы прошлого года, по данным Минэкономразвития, экономический рост в России замедлился: в четвертом квартале рост ВВП составил 0,9%, и это при том, что за период с октября по декабрь цены на нефть были достаточно высокими.

В первом квартале 2018 года мы ожидаем, что темпы роста экономики страны составят 1,7%. На наш взгляд, рост российской экономики в первом полугодии 2017 года во многом был связан с эффектом низкой базы и носил восстановительный характер. Большая его часть объясняется восстановлением цен на нефть и масштабными проектами (такими, как возведение Керченского моста, строительство инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018), новых драйверов роста при этом не появилось.

X5 Retail Group, Если смотреть по отраслям, то темпы роста выше среднего в 2017 году показывали сельское хозяйство и грузоперевозки, в отстающих — промышленное производство, строительство и розничные продажи. Низкий рост последних двух отраслей связан с невысоким потребительским спросом. О слабости спроса говорят и операционные результаты розничных сетей ( «Магнита» «Дикси» ). Это вполне объяснимо, так как реальные доходы населения (доходы после осуществления платежей по кредитам и т.п.) снижались четыре года кряду (в 2014 они снизились на 0,7%, в 2015 — на 3,2%, в 2016 — на 5,9%, в 2017 — на 0,9%-1,2%.) и лишь недавно вернулись к росту. Зарплаты россиян растут медленными темпами и отстают от темпов роста закредитованности населения. Определённый оптимизм в отношении положительной динамики реальных доходов населения дают такие данные, как рост продаж автомобилей и бытовой техники на 10%-15% в прошлом году. На наш взгляд, потребительский спрос не станет новым драйвером роста российской экономики.

Политические решения и судьба страны

В этом году важным событием для российской экономики будет и выбор нового кабинета министров Владимиром Путиным . Официально имя нового премьера будет объявлено после инаугурации Владимира Путина (по предварительным данным, церемония назначена 7 мая), но кто займёт кресло премьер-министра, может стать ясно и ранее. Главный фаворит на пост премьера — Дмитрий Медведев. Но его кресло способна занять и Эльвира Набиуллина , которая добилась очевидных успехов на посту главы Банка России . Есть определённая интрига и касательно министра финансов: ряд экспертов желает видеть на этом посту Алексея Кудрина . После утверждения президентом России нового состава кабинета министров станет понятно, в каком направлении будет двигаться российская экономика в ближайшие годы.

Рубль в эпоху геополитических рисков

Главными факторами для динамики рубля остаются цены на нефть и отношение инвесторов к развивающимся рынкам и, в частности, к российским активам. Восстановление нефти до отметок около $70 баррель (это максимум с 2014 года) создало для рубля потенциал для укрепления, но реализовать его не даёт настороженное отношение инвесторов к развивающимся рынкам в последнее время и внешнеполитическое давление на Россию со стороны западных стран. Из—за последнего в марте западные инвесторы старались обходить стороной российские активы. В результате для курса пары доллар/рубль актуальным остаётся торговый коридор 56,5-58,5 руб., для курса пары евро/рубль — диапазон 69,5-71,5 руб.

В апреле внешнеполитическое давление на Россию продолжится. Впрочем, российская экономика адаптировалась к условиям санкций, а высылка дипломатов и словесная критика не несут никаких экономических последствий. Маловероятно, что США и Европа пойдут по отношению к России на крайние экономические меры — отказ от закупки российского газа (это больно ударит по самой Европе) или запрет на покупку российских облигаций (это будет мощным негативом для Лондона и Нью-Йорка в качестве мировых финансовых столиц). Наиболее вероятен сценарий аккуратного давления на Россию, но это существенного влияния на динамику рубля не оказывает.

Важным фактором для динамики рубля по-прежнему остаются цены на нефть. В марте котировки черного золота вернулись к росту на фоне готовности Саудовской Аравии продлить текущее соглашение по сокращению квот. В ближайшие недели Brent может подняться до $72 за баррель.

Для западных инвесторов остаются интересными российские облигации из-за высокой доходности (7%-7,5% — это существенно выше уровня инфляции). В марте индекс ОФЗ Micex RGBI обновил исторический максимум, а доля ОФЗ во владении нерезидентами выросла до рекордных 34% (при этом доля нерезидентов в новых выпусках составляет более 70%).

В предпоследнюю пятницу первого квартала 2018 года, 23 марта, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,25%. Следующее заседание ЦБ РФ состоится 27 апреля. Это будет «малое» заседание, без пресс-конференции главы мегарегулятора Эльвиры Набиулинной и публикации пресс-релиза по денежно-кредитной политике. Исходя из этого, Банк России может взять паузу в вопросе снижения ставки, хотя и есть соблазн округлить ключевой показатель до «психологического» значения 7%. До конца года ставка может быть снижена ещё 2-3 раза.