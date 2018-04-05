Путин рассказал о базовой основе развития экономики

Справедливая и честная конкуренция — базовая основа развития экономики России , заявил президент РФ Владимир Путин

"Справедливая и честная конкуренция — это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни", — сказал Путин на заседании Госсовета.

Как отметил он, развитие конкуренции — это тема заседания нынешнего Госсовета.