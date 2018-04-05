Путин рассказал о базовой основе развития экономики 

Справедливая и честная конкуренция — базовая основа развития экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Справедливая и честная конкуренция — это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни", — сказал Путин на заседании Госсовета.
Как отметил он, развитие конкуренции — это тема заседания нынешнего Госсовета.
"Хочу сразу сказать, это одно из ключевых направлений в нашей работе, без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем, ни одна из задач достигнута быть не может. Ещё раз подчеркну, что фундаментальная значимость конкуренции определена и в Конституции России, и это направление одно из магистральных, как я уже сказал, при достижении целей, о которых было сказано в послании", — сказал Путин.