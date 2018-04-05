Дума прокомментировала призыв Рады по «Северному потоку-2»

В Госдуме назвали глупостью призыв Рады не допустить строительства «Северного потока — 2»

«Понятно, что это глупость, но на самом деле это не просто обращение в никуда. Верховная рада фактически шантажирует несколько европейских государств. Когда Украина будет значительно недополучать поступления в доходную часть бюджета, они начнут заявлять ЕС, что не в состоянии возвращать полученные кредиты, потому что у них не хватает денег из-за согласия европейцев на строительство «Северного потока — 2», — рассказал он.

Чепа также добавил, что украинская сторона «отрабатывает только свои интересы», требуя запретить строительство российского газопровода.

«Европа на такое не пойдёт. На протяжении многих лет Украина производила несанкционированный отбор газа, и европейцы от этого страдали. Такое поведение надоело всем, а не только России. «Северный Поток — 2» интересен многим странам, он будет жить. А подобные призывы — жалкая попытка воздействовать на общественность. Она не будет иметь успеха, хотя американцы, вероятно, их будут горячо поддерживать», — предположил депутат.

Ранее Верховная рада Украины призвала мировое сообщество принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток — 2».