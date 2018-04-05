Украинская металлургия уверенно шагает в кризис

Предприятия ломозаготовки за первый квартал 2018 года увеличили экспорт лома черных металлов в 3,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, до 140,1 тысяч тонн. Такую статистику приводит «Укрудпром».

По данным официальной таможенной статистики, в денежном выражении экспорт металлолома вырос в 4,1 раза — до $47,8 млн За год экспортные возможности увеличены на 78,5% в сравнении с 2016 годом — до 486,5 тыс. тонн.

Рост экспорта и снижение внутреннего потребления обусловлены падением производства стали и чугуна. Украинским заводам все сложнее конкурировать на экспортных рынках с другими, прежде всего — китайскими производителями стали и проката. Современные заводы на порядок эффективней украинских и могут себе позволить покупать сырье, в том числе и лом, в Украине , даже с учетом логистических затрат. Часть рынков (как, например, американский) вообще закрывается, вводя заградительные пошлины и квоты.

«Украине необходимо увеличить внутреннее потребление металлопродукции», — заявил председатель комитета Верховной Рады по промышленной политике Виктор Галасюк на Международном металлургическом форуме «Наука и инновации» в Киеве. По его мнению, нужно стимулировать не вывоз металлолома, а производство продукции машиностроения, а также строить вагоны, самолеты и суда.

«Люди, которые говорят, что металлургия и промышленность это прошлое Украины, ничего не понимают в экономике. А такие заявления это большая стратегическая ошибка», — говорит политик.

По итогам 2017 года металлурги зафиксировали падение производства стали до минимальных показателей за последний 20 лет. В прошлом году Украина выпала из десятки крупнейших производителей и экспортеров металла.