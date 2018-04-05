Пивовары сообщили о падении производства и продаж пива в России на 35%

Председатель Совета Союза российских пивоваров Андрей Губка заявил, что объемы производства и продаж пива в России сократились на 35% за последние 10 лет. Об этом сообщает RNS.

"На протяжении последних 10 лет с отраслью происходили изменения, которые так или иначе отражались в том числе и на объемах производства. То, что происходило с отраслью, позитивным назвать нельзя. Более 35% падения отрасли за последние 10 лет. В принципе в 2016 году были определенные надежды на замедление и сокращение этих тенденций, но 2017 год, скажем так, продолжил тенденцию", — сказал Губка на пресс-конференции.