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Пивовары сообщили о падении производства и продаж пива в России на 35%
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Пивовары сообщили о падении производства и продаж пива в России на 35% 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Совета Союза российских пивоваров Андрей Губка заявил, что объемы производства и продаж пива в России сократились на 35% за последние 10 лет. Об этом сообщает RNS.
"На протяжении последних 10 лет с отраслью происходили изменения, которые так или иначе отражались в том числе и на объемах производства. То, что происходило с отраслью, позитивным назвать нельзя. Более 35% падения отрасли за последние 10 лет. В принципе в 2016 году были определенные надежды на замедление и сокращение этих тенденций, но 2017 год, скажем так, продолжил тенденцию", — сказал Губка на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предполагается введение запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 л с 1 января 2020 года.
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