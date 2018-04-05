Без спешки: Россия будет развивать производство СПГ по мере необходимости

Новак озвучил планы по импортозамещению в СПГ Напомним, что министр энергетики РФ Александр Новак сегодня сообщил, что импортозамещение в энергетике является одним из главных трендов развития, как всей этой стратегической области России, так и опорных российских энергетических компаний.

По словам министра, в России уже принято несколько дорожных карт по этому вопросу, поэтому можно смело говорить о том, что Москва поставила на этом вопросе особый акцент. Это заявление министра коррелирует с открытием компанией «Новатэк» проекта «Ямал-СПГ» и ее планов по строительству проекта «Арктик-СПГ», в результате чего, Россия уже вышла на мировой рынок данного продукта.

Ведь, если сравнивать эти проекты «Новатэка» с тем же «Сахалин-2», то там речь шла исключительно о снабжении потребления газа японской национальной экономики, а здесь Россия вышла на глобальные торги СПГ в качестве самостоятельного игрока.

Кроме того, Новак заявил, что в процессе импортозамещения в российской энергетике уже достигнуты значительные успехи, которые заключаются в том, что наша страна в два раза снизила свой актуальный импорт нефтяных катализаторов.

У России нет необходимости делать ставку на СПГ Впрочем, если брать СПГ — то тот же проект «Ямал-СПГ» де-факто полностью основан на иностранных технологиях сжижения газа, что можно сказать и о целом ряде других направлений российской энергетики. Так что, здесь определенно есть куда стремиться.

Например, можно вспомнить скандал с турбинами компании Siemens , который красочно свидетельствует нам о том, что Россия продолжает закупать за рубежом в энергетической сфере компоненты с высокой добавленной стоимостью.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что что СПГ занимает, как в экспорте природного газа, так и в общероссийском потреблении, небольшое место, поэтому это не является нашим стратегическим направлением.

Тем более, можно вспомнить действия «Газпрома» , который лоббирует в правительстве РФ решение не изыскивать новые средства для реализации проектов по сжижению СПГ в России, поскольку это якобы может негативно сказаться на экспорте российского трубопроводного газа на европейский рынок, хотя это, скорее, говорит нам о противостоянии этой компании с компанией «Новатэк».

В любом случае, нельзя говорить о том, что существует какой-то глобальный рынок СПГ, поэтому в той же Европе потребность в этом ресурсе практически исчерпана, из-за чего «Новатэк» продает свой товар с «Ямал-СПГ» по сложной системе взаимозачетов.

В Российском энергобалансе роль СПГ не будет увеличиваться

«Вследствие этого, роль СПГ в нашем газовом экспорте является достаточно небольшой и вряд ли можно всерьез рассуждать о том, что доля этого товара в рамках данной системы координат может в ближайшее время серьезно возрасти», — заключает Хестанов.

По словам Сергея Александровича, есть основания говорить, что решение о том, чтобы выбрать СПГ в качестве основного направления усилий в российской энергетике не произойдет, поскольку это не соответствует нашим экономическим интересам.

«Соответственно, особой приоритетности у этого направления не просматривается, пусть, если и говорить о данной проблеме абстрактно, то нам действительно нужно заниматься импортозамещением в области производства СПГ. При этом, выбор финансовых и технологических ресурсов у нас сейчас ограничен, поэтому генеральная ставка на сжижение делаться явно не будет», — констатирует Хестанов.

Как считает эксперт, в России не наблюдается пожарной необходимости проводить импортозамещение в сфере производства СПГ.

Россия будет развивать производство СПГ, но не будет спешить с этим

Другой вопрос, что в перспективе СПГ может сыграть существенную роль не только в российском экспорте энергоресурсов, но и во внутреннем потреблении, поскольку в России существуют отдаленные и малонаселенные регионы, куда тянуть магистральную трубу нет экономического смысла. В то же время, обеспечивать их энергией нужно, поэтому нам и надо развивать производство СПГ.

Очевидно, что мы не можем себе позволить, чтобы какие-либо проекты в отечественной энергетике обеспечивались только за счет импорта иностранных технологий, как в случае с производством СПГ, поэтому России придется подтягивать и это направление. Весь вопрос в сроках и тех приоритетах в контексте распределения государственных инвестиций, которые здесь обозначит Минэнерго РФ.

«Если брать современное производство газа в России, то оно, очевидно, покрывает все разумные потребности отечественной экономики. Поэтому вложение каких-то действительно солидных средств в развитие СПГ-проектов в рамках текущей ситуации в российской экономике, где сейчас есть явная проблема с деньгами, ждать не приходится», — заключает Хестанов.

В настоящий момент не совсем разумно ждать увеличения потребления газа, как внутри России, так и нашими импортерами в Европе, не говоря уже о формате СПГ, поэтому Москва здесь может пойти только на ограниченные шаги.

«Так что, есть основания полагать, что какие-то работы по импортозамещению в этой области вести нужно, чтобы вообще держать руку на пульсе, но необходимости их форсировать на текущий момент в России не существует», — резюмирует Хестанов.

Эта область, как в рамках российского потребления газа, так и экспорта отечественных энергоресурсов является достаточно вспомогательной, причем нет оснований говорить о том, что здесь ожидается существенный рост.