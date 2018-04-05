Внешнеторговый оборот Крыма в I квартале вырос на 1,5%, до $25 млн

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 апреля. / ТАСС /. Внешнеторговый оборот Крыма , несмотря на западные санкции, в I квартале этого года вырос на 1,5%, в сравнении с тем же периодом 2017 года — до $25 млн При этом, в отличие от прошлого года, экспорт начал преобладать над импортом, сообщил журналистам в четверг начальник Крымской таможни Владимир Авраменко

"По первому кварталу, если говорить о сумме внешнеторгового оборота, это уже порядка $25 млн… Мы видим тенденции к увеличению внешнеэкономической деятельности, по сравнению с первым кварталом прошлого года можно констатировать увеличение в 1,3 — 1,5%", — рассказал он.

По его словам, в первом квартале Крымская таможня отметила изменения в процентном соотношении импорта-экспорта с начала 2018 года. «Если в 2017 году импорт преобладал над экспортом товаров, и сальдо внешнеторгового баланса у нас было отрицательным, то в первом квартале 60% — это экспорт товаров из Крыма как в страны Дальнего зарубежья, так и в страны СНГ… Отчасти это связано с сезонностью, с вывозом товаров, которые были произведены еще в прошлом году. Но думаю, что эти тенденции сохранятся», — уточнил Авраменко.

В прошлом году внешнеторговый оборот Крыма превысил $100 млн, сообщил начальник таможни. При этом он не уточнил, насколько вырос оборот. «Можно отметить рост внешнеторгового оборота. Незначительный, но рост», — сказал Авраменко.