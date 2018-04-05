Ещё
ФНБ вырос в рублях на 2%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин: ФНБ за март вырос в рублях на 2% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ за март вырос в рублях на 2% — до 3,773 триллиона рублей, а в долларах сократился на 0,8% — до 65,88 миллиарда долларов, сообщил Минфин РФ в четверг.
По состоянию на 1 марта 2018 года объем ФНБ составлял 3,699 триллиона рублей, что было эквивалентно 66,44 миллиарда долларов.
В марте средства ФНБ в сумме 82,3 миллиона рублей были перечислены на депозит в ВЭБе для финансирования проекта по строительству нового аэропортового комплекса "Центральный" в Саратове. При этом Внешэкономбанк досрочно возвратил с депозитов 562 миллиона рублей, размещенных в 2016-2017 годах на проект по модернизации вагонов метро в Будапеште, и 136,4 миллиона рублей от проектов по приобретению и лизингу вагонов Московского метро. Средства на 550 миллионов рублей на депозите в ВЭБе были конвертированы в 9,7 миллиона долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 апреля было размещено 15,66 миллиарда долларов, 15,14 миллиарда евро, 3,352 миллиарда фунтов стерлингов и 282,6 миллиона рублей.
На депозитах во Внешэкономбанке размещено 574,502 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложено в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, вложено 112,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. Также на депозитах в ВТБ и ГПБ для финансирования инфраструктурных проектов размещено 164,434 миллиарда рублей.
Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года составила отрицательную величину, равную минус 61,5 миллиона долларов, что эквивалентно убытку в 3,524 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 марта 2018 года составила 19,898 миллиарда рублей.
Прайм: последние новости
Более 150 тыс тонн "сыроподобной" продукции ввезено в Россию в 2017 г Американские пошлины на товары из КНР вступят в силу через пару месяцев - Белый дом Минимальная цена будет устанавливаться на каждую категорию вин
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма121
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова85
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции220
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»538
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании96
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение