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Аналитики Sberbank CIB допустили возобновление роста цен на бензин
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Аналитики Sberbank CIB допустили возобновление роста цен на бензин 

Rambler News Service 1 час назад
Рост цен на бензин может возобновиться, отмечают аналитики Sberbank CIB Антон Струченевский, Родион Ломиворотов, Сергей Коныгин и Артем Виноградов в обзоре «CIS Market Daily» от 5 апреля.
«На прошлой неделе цены на бензин, практически не менявшиеся с начала года, начали повышаться. По сравнению с предыдущей неделей они выросли на 0,2%, а с начала года их рост составил 0,5%. Вполне вероятно, что бензин продолжит дорожать, наверстывая отставание от роста цен на оптовом рынке», — говорится в документе.
Ранее, 1 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в текущей экономической ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. Путин пообещал обсудить эту тему с главой ФАС Игорем Артемьевым.
5 февраля ФАС сообщила, что в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства 30 января 2018 года ведомство направило в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов. Одновременно в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС плановых объемов реализации моторного топлива на экспорт. Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют, указывала при этом ФАС.
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщал RNS, что российские вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) подтвердили ведомству, что причины для резкого роста цен на бензин отсутствуют. «Общее понимание в том, что ситуация стабильна, и условий для незапланированного роста цен не существует», — говорил он.
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