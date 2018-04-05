Аналитики Sberbank CIB допустили возобновление роста цен на бензин

«На прошлой неделе цены на бензин, практически не менявшиеся с начала года, начали повышаться. По сравнению с предыдущей неделей они выросли на 0,2%, а с начала года их рост составил 0,5%. Вполне вероятно, что бензин продолжит дорожать, наверстывая отставание от роста цен на оптовом рынке», — говорится в документе.

5 февраля ФАС сообщила, что в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства 30 января 2018 года ведомство направило в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов. Одновременно в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС плановых объемов реализации моторного топлива на экспорт. Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют, указывала при этом ФАС.