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Международные резервы РФ за неделю потеряли $100 млн
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Международные резервы РФ за неделю понизились на 0,1 млрд долларов 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Объем международных резервов РФ по состоянию на 30 марта составил 457,7 млрд долларов против 457,8 млрд на 23 марта. Такие данные приводятся на сайте Банка России в четверг.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов, в январе 2018-го — почти на 15 млрд, в феврале — на 5,909 млрд
Выступая в Госдуме в ноябре 2017 года с докладом о денежно-кредитной политике, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов. Но покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне, подчеркнула она. Ранее Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.
В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортным для России уровень резервов в 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.
Банк России может рассмотреть возможность пополнения резервов в 2019 году, когда процентные ставки достигнут равновесного уровня, а экономика вернется к балансу, но конкретные сроки начала интервенций пока не обсуждаются, заявила в октябре 2017-го первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 23 марта Набиуллина заявила, что международные резервы России могут достичь 500 млрд долларов без интервенций со стороны Центробанка и без специальных дополнительных покупок.
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