В Мособлдуму внесен проект правок в закон о льготном налогообложении

Таким образом, будет предоставляться льгота на прибыль со ставкой 4,5% и ряд других мер поддержки на 4 года.

Как отметил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан, такие меры поддержат бизнес, увеличат спрос на офисное строительство, переезд компаний в Подмосковье, а также помогут решить проблему недостроев.

Покупателям предлагается на 4 года, с момента приобретения офисной недвижимости, предоставить льготу по налогу на прибыль в виде снижения ставки на 4,5% и освобождение по налогу на имущество организаций. При этом налог на прибыль для каждого налогоплательщика ограничивается, в каждом налоговом периоде он не может превышать 35% от стоимости приобретенного объекта. За весь срок применения льготы верхний потолок — это 500 миллионов рублей. И он при этом не может превысить стоимость от приобретенного объекта

— Михаил Ан.

Министр также добавил, что смысл предлагаемых мер заключается в том, чтобы создать стимул конечному приобретателю.

Офисное строительство, как и жилищное, если оно сбалансировано, создает мультипликативный эффект для развития экономики региона

— Михаил Ан.

Ранее стало известно, что Мособлдума приняла закон об изменении в бюджете на 2018 год. Согласно документу, 36,2 миллиарда рублей направят на ремонт дорог. Будет построено 20 новых трасс и путепроводов, в том числе к будущим мусороперерабатывающим заводам.