Ещё
В Мособлдуму внесен проект правок в закон о льготном налогообложении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мособлдуму внесен проект правок в закон о льготном налогообложении 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Таким образом, будет предоставляться льгота на прибыль со ставкой 4,5% и ряд других мер поддержки на 4 года.
Как отметил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан, такие меры поддержат бизнес, увеличат спрос на офисное строительство, переезд компаний в Подмосковье, а также помогут решить проблему недостроев.
Покупателям предлагается на 4 года, с момента приобретения офисной недвижимости, предоставить льготу по налогу на прибыль в виде снижения ставки на 4,5% и освобождение по налогу на имущество организаций. При этом налог на прибыль для каждого налогоплательщика ограничивается, в каждом налоговом периоде он не может превышать 35% от стоимости приобретенного объекта. За весь срок применения льготы верхний потолок — это 500 миллионов рублей. И он при этом не может превысить стоимость от приобретенного объекта
— Михаил Ан.
Министр также добавил, что смысл предлагаемых мер заключается в том, чтобы создать стимул конечному приобретателю.
Офисное строительство, как и жилищное, если оно сбалансировано, создает мультипликативный эффект для развития экономики региона
— Михаил Ан.
Ранее стало известно, что Мособлдума приняла закон об изменении в бюджете на 2018 год. Согласно документу, 36,2 миллиарда рублей направят на ремонт дорог. Будет построено 20 новых трасс и путепроводов, в том числе к будущим мусороперерабатывающим заводам.
360tv.ru: последние новости
Ткачев: Белоруссии нужно искать новые рынки сбыта молока Трамп решил сделать всех счастливыми при помощи торговых переговоров Китай ввел ответные пошлины против США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма121
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова85
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции220
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»538
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании96
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение