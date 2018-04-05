США стремительно захватывают рынок нефти 

Цены на нефть оправились после коррекции, однако пока стараются определиться с направлением. Трейдеры пытаются переварить нарастающее давление из США.
В последние дни цены на нефть двигались в основном под влиянием фондовых рынков. Чем сильнее падали индексы, тем существеннее оказывалось давление на нефтяные фьючерсы. В целом это традиционная картина для финансовых рынков, однако стоит отметить, что рынок нефти в целом выглядит довольно сильно.
Буквально несколько дней назад котировки смеси Brent приближались к максимумам года. Тем не менее участникам рынка все сложнее игнорировать сообщения, которые приходят из-за океана.
Пока ОПЕК и другие страны, включая Россию, ограничивают добычу, Штаты активно захватывают долю рынка.
Так, согласно вышедшей накануне статистика от Минэнерго США страна нарастила экспорт нефти до рекорда.
Кстати, эксперты отмечают взаимосвязь между экспортом нефти из США и динамикой спреда между ценами на нефть марок Brent и WTI.
Суть, видимо, в том, что более дешевая американская нефть позволяет нефтедобывающим компаниям из США быть более конкурентоспособными, что также позволяет активнее наращивать добычу.
Между тем, добыча стран ОПЕК, согласно подсчетам Bloomberg, в марте сократилась на 170 тыс. баррелей до 32,04 млн баррелей, а добыча нефти в США, наоборот, выросла до нового рекорда и составила 10,460 млн баррелей в день.
Пока, впрочем, рынок американскую угрозу игнорирует. Возможно, трейдеры видят определенные пределы развития нефтяной отрасли в США.
Тем не менее сами американцы, да и Международное энергетическое агентство, прогнозируют, что уже в ближайшие годы США станут крупнейшей страной по объему добычи "черного золота", а это важный геополитический фактор.