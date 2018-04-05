США стремительно захватывают рынок нефти

Цены на нефть оправились после коррекции, однако пока стараются определиться с направлением. Трейдеры пытаются переварить нарастающее давление из США

В последние дни цены на нефть двигались в основном под влиянием фондовых рынков. Чем сильнее падали индексы, тем существеннее оказывалось давление на нефтяные фьючерсы. В целом это традиционная картина для финансовых рынков, однако стоит отметить, что рынок нефти в целом выглядит довольно сильно.

Буквально несколько дней назад котировки смеси Brent приближались к максимумам года. Тем не менее участникам рынка все сложнее игнорировать сообщения, которые приходят из-за океана.

Пока ОПЕК и другие страны, включая Россию , ограничивают добычу, Штаты активно захватывают долю рынка.

Так, согласно вышедшей накануне статистика от Минэнерго США страна нарастила экспорт нефти до рекорда.

Кстати, эксперты отмечают взаимосвязь между экспортом нефти из США и динамикой спреда между ценами на нефть марок Brent и WTI.

Суть, видимо, в том, что более дешевая американская нефть позволяет нефтедобывающим компаниям из США быть более конкурентоспособными, что также позволяет активнее наращивать добычу.

Между тем, добыча стран ОПЕК, согласно подсчетам Bloomberg , в марте сократилась на 170 тыс. баррелей до 32,04 млн баррелей, а добыча нефти в США, наоборот, выросла до нового рекорда и составила 10,460 млн баррелей в день.

Пока, впрочем, рынок американскую угрозу игнорирует. Возможно, трейдеры видят определенные пределы развития нефтяной отрасли в США.