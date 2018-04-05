ЦБ Японии может ужесточить политику в течение года

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Банк Японии, вероятно, повысит ориентир доходности 10-летних гособлигаций в течение года, поскольку инфляция ускоряется быстрее, чем ожидалось. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на бывшего главного экономиста центробанка.

Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Регулятор скорректирует ориентир доходности 10-летних бондов Японии, после того как рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания и энергоносителей (core core CPI) ускорится до 1%, сказал Хидео Хаякава, который покинул Банк Японии в 2013 году после более чем трех десятилетий работы в центробанке. «Повышение [ориентира доходности бондов] не вызовет потрясений на рынке, поскольку почти все сходятся во мнении, что целевая доходность долгосрочных облигаций будет скорректирована, после того как core core [CPI] достигнет 1%», — сказал он в интервью агентству. По словам Хаякавы, этот индикатор может повыситься до 1% в конце года. Как сообщали «Вести. Экономика», в феврале потребительские цены без учета свежих продуктов питания и энергоносителей повысились в Японии на 0,5%. Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в феврале выросли на 1% в годовом выражении. Это ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии. Индикатор повысился до 1% впервые за три с половиной года.

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