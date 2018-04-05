Минсельхоз признался в профнепригодности

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев признался, что ведомство не умеет оценивать долю сухого молока в продукции на прилавках магазинов. Об этом министр заявил в интервью РИА Новости

«Дело в том, что у нас до сих пор нет методики определения наличия сухого молока в молочных продуктах, которые поступают на прилавки магазинов. Это дает возможность предприятиям, занимающиеся производством сметаны, творога, йогуртов и других продуктов, использовать в качестве сырья не свежее, а сухое молоко», — заявил глава Минсельхоза, призвав при этом запретить использование сухого молока только при производстве сыра.

Молоко созданное из сухого молока называется восстановленным, оно сохраняет большинство полезных качеств просто пастеризованного молока и не несет никаких угроз здоровью. Производители молочной продукции используют сухое молоко во множестве отраслей: от питьевого молока до кондитерских изделий.

Негатив в отношении именно сухого молока со стороны российских властей обусловлен ростом импорта именно сухого молока в Россию из третьих стран, при этом значительная доля приходится на соседнюю Белоруссию . Поставки импорта демпингуют российский рынок, вынуждая производителей отказываться от свежего молока и выкупать более дешевое сухое молоко.

В конце марта Ткачев объявил молочную войну «до последнего патрона», подразумевая борьбу с фальсификатом, реэкспортом из третьих стран и другими серыми и черными схемами поставок некачественной продукции на российский рынок.