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Союз российских пивоваров выступил против запрета продажи пива в упаковке более 0,5 литра
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Союз российских пивоваров выступил против запрета продажи пива в упаковке более 0,5 литра 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Запрет на продажу пива в упаковке объемом более 0,5 литра приведет к дальнейшему падению рынка пивоваренной продукции. Об этом сообщил журналистам председатель совета Союза российских пивоваров Андрей Губка.
«К сожалению, то, что происходило с отраслью, позитивным назвать нельзя, — это падение в объеме более 35% за 10 лет. Говорить о стабилизации отрасли можно будет только в том случае, если акциз и какие-то внешние факторы, кроме акциза, не будут изменяться. Если у нас не будет дополнительных сюрпризов в виде лицензирования, акцизных марок, запрета ПЭТ более 0,5 литров — такие инициативы тоже есть, думаю, все вы с ними знакомы. Только в этом случае можно говорить о стабилизации рынка пива, но пока такие риски существуют», — сказал А. Губка.
По его словам, на ухудшение экономических показателей у пивоваров в основном повлиял запрет на продажу пива в пластиковой упаковке объемом более 1,5 литра. При этом производство пива падает, а стоимость его растет.
«Что вызывает изменение цены? Это средняя ставка акциза на пиво, которая растет. Также за последние 10 лет было много законодательных изменений, которые повлияли на себестоимость продукции. Это увеличение документооборота, опять же запрет на пиво в пластиковой упаковке объемом более 1,5 литра, ограничения в рекламе, запрет продажи в ночное время в киосках и, безусловно, инфляция», — сказал А. Губка.
Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко, Раиса Кармазина, Геннадий Онищенко, Николай Герасименко и сенатор Валерий Рязанский внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается запретить производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу алкоголя в таре объемом более 0,5 литра.
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