Министра экономического развития разнесли за отсутствие экономического развития

Депутаты Государственной Думы раскритиковали министра экономического развития Максима Орешкина за меры, принятые в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса. Недовольство результатами отображено в соответствующем постановлении нижней палаты парламента, которое размещено на сайте Госдумы.

Депутаты обратили внимание министра на то, что текущие правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета регионам не обеспечивают создания для развития благоприятных условий для ведения бизнеса в России . Вдобавок парламентарии разделяют критику Счетной палаты в отношении министерств — речь идет об эффективности использования средств для развития предпринимательства в России.

«В 2014–2017 годах на развитие малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета было выделено 120,5 миллиардов рублей, однако целевые показатели, характеризующие уровень эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, не были достигнуты», — напоминают депутаты претензии аудитора.

Вдобавок гсоподдержка используется фактически выборочно, отмечают аудитор и депутаты, деньги выделяются одним и тем же субъектам малого и среднего бизнеса, вследствие чего некоторые представители небольших предприятий получают субсидии по несколько раз.