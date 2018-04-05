Во второй половине на фондовых площадках усилится волатильность, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс»

Такая динамика связана с внешним фоном. Немного поднялась в цене и нефть, которая сейчас торгуется выше $68 за баррель. Динамика промышленных металлов пока отрицательная. Из важной статистики, выходящей сегодня, стоит обратить внимание на данные по индексу потребительской уверенности в России и еврозоне, розничным продажам и индексу цен производителей в еврозоне, внешней торговле в США

Оптимизм потребителей в России восстанавливается быстрыми темпами. Я не исключаю, что если сегодня индекс за 1-й квартал окажется выше -10 п., то аналитики ведущих брокерских домов повысят рекомендации по бумагам компаний с высокой долей розничных продаж. В США появятся комментарии относительно будущей динамики импорта и экспорта на фоне назревающей торговой войны с Китаем

Я ожидаю, что во второй половине на фондовых площадках усилится волатильность. В случае негативной реакции на статистику индекс Мосбиржи откатится в диапазон 2220–2230 пунктов. Если этого не произойдет, то сессия для него, вероятно, закроется в диапазоне 2280–2290. На мой взгляд, инвесторы далеки от оптимистических настроений. Спекулянты просто отыгрывают динамику на зарубежных биржах. На валютном рынке ожидаю боковик, ориентир по паре USD/RUB: 57,50–58.