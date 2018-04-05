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Челябинская область войдёт в топ-15 регионов-лидеров России к 2035 году
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Челябинская область войдёт в топ-15 регионов-лидеров России к 2035 году 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Такие задачи обозначены в Стратегии социально-экономического развития, которую сегодня представили губернатору Борису Дубровскому.
Документ разработан в трёх вариантах — инерционном, базовом и целевом. Самый оптимистичный сценарий предусматривает рост валового регионального продукта на 5,8% в год. Однако это возможно только за счёт увеличения производительности труда.
«В настоящее время средняя производительность труда в регионе 733 тыс. рублей в год на одного работающего человека, при этом в Санкт-Петербурге — 1 млн 259 тыс. рублей, в соседней Свердловской области — 945 тыс. рублей, так что нам есть куда расти, — отмечает министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. — Регионы-лидеры тоже в своих стратегиях планируют рост, мы планируем их догонять, поэтому планка высока и ставка высока: остаться в игре или на обочине».
По планам южноуральских чиновников, доходы населения должны вырасти в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом, а продолжительность жизни составить не менее 80 лет. Для выполнения этих задач потребуется 6,4 трлн рублей за 17 лет. В ближайшее время проект Стратегии будет вынесен на общественное обсуждение и размещён на официальном сайте министерства экономического развития области.
Отметим, что к концу 2017 года власти Южного Урала смогли ликвидировать дефицит региональной казны. В результате бюджет был исполнен с профицитом в 7 млрд рублей.
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