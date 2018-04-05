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Объем валютных интервенций Минфина станет существенным драйвером ослабления рубля, — Аналитики Росбанка
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Объем валютных интервенций Минфина станет существенным драйвером ослабления рубля, — Аналитики Росбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Причиной такого движения послужила волатильность на нефтяном рынке: цена за баррель Brent опускалась до $66, но устремилась выше $68 после публикации отчета о сокращении запасов сырой нефти в США.
Сырьевые эксперты SG отмечают, что нефтяные цены оказались под влиянием двух противоположных факторов. С одной стороны, угроза возобновления санкций США против Ирана (12 мая) толкает цены вверх. С другой, первые признаки торговой войны между США и Китаем ставят под угрозу устойчивость мирового спроса на энергоресурсы.
Если фактор спроса на данный момент сложно поддается оценке, то вероятность введения санкций аналитики оценивают как высокую, особенно после отставки Р. Тиллерсона с поста госсекретаря США. Первичный ценовой эффект оценивается в +$5/барр., хотя превышение баррелем Brent отметки $70 (комфортного уровня для Саудовской Аравии) может вновь раскрутить маховик добычи и достаточно быстро заместить долю Ирана. По этой причине, аналитики SG сохраняют свой прогноз $66/барр. Brent в среднем до конца 2018 г.
Объявление интервенций Минфином пока не вызвало существенной реакции курса. Покупки валюты с 6 апреля по 8 мая составят $4.2 млрд/мес. ($200 млн/день). Как мы отмечали вчера, объем покупок валютных интервенций станет существенным драйвером ослабления курса в условиях предстоящего сезонного сужения профицита счета текущих операций (SGe: USD/RUB 59.6 на конец 2к’18).
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