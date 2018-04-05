Москва дала Минску совет по сбыту молока

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Ткачев предложил Белоруссии искать новые рынки сбыта молока 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белорусским производителям молока придется искать другие рынки сбыта, помимо России, заявил в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком", — сказал Ткачев.
Он напомнил, что значительная часть сухого молока поставляется в Россию через соседнюю Белоруссию. "Она вообще является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию — почти 120 белорусских молочных предприятий ввозят к нам свою продукцию. В 2017 году ее доля в общем объеме поставок составила 86% — это 950 тысяч тонн молочной продукции, рост за 3 года на 24%", — отметил министр.
"Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком", — заявил глава Минсельхоза.
"Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок. Только за два неполных месяца 2018 года Белоруссия дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко", — добавил Ткачев.
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