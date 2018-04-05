Рубль снизился при открытии торгов на Мосбирже

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика». Доллар начал торги на Московской бирже с роста, евро стабилен. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 57,51-57,59 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 57,58 руб., повысившись на 14 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 70,57 руб. — это лишь на 0,8 коп. выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 8,04 коп. — до 63,42 руб.

[МНЕНИЕЭКСПЕРТА=TELETRADE] Мнение эксперта TeleTrade

Анастасия Игнатенко (Ведущий аналитик ГК TeleTrade): [TELETRADELOGO] Вчерашний день для рубля стал днем проверки на прочность. Уже практически все факторы сложились в пользу того, что доллар окончательно завладеет инициативой и возьмет рубеж в 57,80 руб., чем откроет себе дорогу в направлении 58,70-59 руб.

Однако данные по запасам от Минэнерго США лишили покупателей американской валюты этой прерогативы. Как известно, запасы на минувшей неделе снизились на 4,6 млн баррелей, или на 1,1%, что вызвало восстановление цен на нефть до уровня $68-68,30 за баррель.

Но нокдаун был неполным, так как сегодня с утра доллар опять пытается расти, и для этого у него есть основания. Вчерашний отчет по занятости от агентства ADP показал рост числа занятых на 246 тыс., куда больше, чем ожидали эксперты. Завтра же фокус внимания игроков и вовсе будет сосредоточен на показателях с рынка труда. И в случае лучшей статистики американская валюта способна вернуть себе завоеванное.

Что касается перспектив пары USDRUB, то они определятся по факту выхода курса из диапазона 57,10-57,80 руб. Пока же вероятностное распределение на стороне покупателей. Но посмотрим, с каким итогами завершится неделя. [TELETRADEPIXEL] [/МНЕНИЕЭКСПЕРТА]