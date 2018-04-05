Ещё
Рубль снизился при открытии торгов на Мосбирже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

Рубль снизился при открытии торгов на Мосбирже 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Доллар начал торги на Московской бирже с роста, евро стабилен. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 57,51-57,59 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 57,58 руб., повысившись на 14 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Тем временем курс евро составил 70,57 руб. — это лишь на 0,8 коп. выше отметки предыдущего закрытия.
Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 8,04 коп. — до 63,42 руб.
[МНЕНИЕЭКСПЕРТА=TELETRADE] Мнение эксперта TeleTrade
Анастасия Игнатенко (Ведущий аналитик ГК TeleTrade): [TELETRADELOGO] Вчерашний день для рубля стал днем проверки на прочность. Уже практически все факторы сложились в пользу того, что доллар окончательно завладеет инициативой и возьмет рубеж в 57,80 руб., чем откроет себе дорогу в направлении 58,70-59 руб.
Однако данные по запасам от Минэнерго США лишили покупателей американской валюты этой прерогативы. Как известно, запасы на минувшей неделе снизились на 4,6 млн баррелей, или на 1,1%, что вызвало восстановление цен на нефть до уровня $68-68,30 за баррель.
Но нокдаун был неполным, так как сегодня с утра доллар опять пытается расти, и для этого у него есть основания. Вчерашний отчет по занятости от агентства ADP показал рост числа занятых на 246 тыс., куда больше, чем ожидали эксперты. Завтра же фокус внимания игроков и вовсе будет сосредоточен на показателях с рынка труда. И в случае лучшей статистики американская валюта способна вернуть себе завоеванное.
Что касается перспектив пары USDRUB, то они определятся по факту выхода курса из диапазона 57,10-57,80 руб. Пока же вероятностное распределение на стороне покупателей. Но посмотрим, с каким итогами завершится неделя. [TELETRADEPIXEL] [/МНЕНИЕЭКСПЕРТА]
Вести Экономика: последние новости
Ткачев - Минску: ищите другие рынки сбыта молока Мексика ввела пошлины на импорт стали из ряда стран Центробанк заговорил о влиянии роботов на рубль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции260
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании131
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»622
Отменим взносы за капремонт
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение