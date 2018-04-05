Китай начал разбирательство в ВТО из-за пошлин США

Китай официально начал разбирательство в ВТО из-за американских пошлин

Ведомство отмечает, что США, с одной стороны, избирательно исключили из обложения этой пошлиной некоторые страны, а с другой — ввели их в отношении членов ВТО, в том числе и Китая. В Пекине считают это дискриминацией.

"Подобные действия США серьезным образом нарушают принцип недискриминации механизма многосторонней торговли, нарушают взятые перед ВТО обязательства по снижению таможенных тарифов, а также наносят ущерб законным интересам Китая как члена ВТО", — говорится в заявлении.

В торговом ведомстве пояснили, что были вынуждены инициировать процедуру решения споров, потому что американская сторона отказывается проводить переговоры о компенсациях.