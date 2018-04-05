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Китай начал разбирательство в ВТО из-за пошлин США
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Китай официально начал разбирательство в ВТО из-за американских пошлин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Китай официально начал разбирательство во Всемирной торговой организации из-за ввозных пошлин, которые США ввели на алюминий и сталь. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
Ведомство отмечает, что США, с одной стороны, избирательно исключили из обложения этой пошлиной некоторые страны, а с другой — ввели их в отношении членов ВТО, в том числе и Китая. В Пекине считают это дискриминацией.
"Подобные действия США серьезным образом нарушают принцип недискриминации механизма многосторонней торговли, нарушают взятые перед ВТО обязательства по снижению таможенных тарифов, а также наносят ущерб законным интересам Китая как члена ВТО", — говорится в заявлении.
В торговом ведомстве пояснили, что были вынуждены инициировать процедуру решения споров, потому что американская сторона отказывается проводить переговоры о компенсациях.
В начале марта США ввели 25%-ные импортные пошлины на сталь и 10%-ные — на алюминий. Это решение Вашингтон обосновал соображениями национальной безопасности. Действовать пошлины могут в течение долгого времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил их введение до 1 мая.
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