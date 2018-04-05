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В Европе завершили отбор и начали закачку газа в ПХГ
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В Европе завершили отбор и начали закачку газа в ПХГ 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». С началом апреля в Европе начали закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Первым днем, когда объем закачки превысил объем отбора, стало воскресенье 1 апреля, закачку продолжили 2 и 3 апреля.
Сезон отбора газа завершился на минимальном за последнее десятилетие и за всю историю наблюдений показателе уровня газа в европейских ПХГ: 18,65% или 18,26 млрд куб. м активного газа. Всего отбор газа в прошедшем сезоне составил 73 млрд куб. м, тогда как год назад — 66 млрд куб. м.
Рекордный отбор газа из ПХГ ставит перед отраслью непростую задачу восстановления запасов газа в хранилищах. Весна-лето — время ремонта ПХГ и трубопроводов. Это станет дополнительным источником спроса на импортный, в том числе российский газ в Европе.
"Во многих европейских странах хранилища газа обеспечивают более половины ежедневного потребления газа в холодные дни. В условиях меняющихся рыночных условий и отсутствия полного возмещения для операторов системы хранения существует риск того, что ПХГ не смогут обеспечить необходимый уровень заполнения. Клиенты ПХГ, скорее, оценивают его исходя из спрэдов долгосрочных сезонных индексов, нежели цен «на день вперед» или соображений безопасности поставок. Интенсивное использование хранилищ в этом году подчеркивает необходимость исследования этого вопроса на европейском уровне", — отмечает GIE.
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