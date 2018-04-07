Ещё
ИНТЕРВЬЮ: Российский газ остается важным энергоносителем для Европы — Credit Suisse
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИНТЕРВЬЮ: Российский газ остается важным энергоносителем для Европы — Credit Suisse 

Прайм 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Российский газ в обозримой перспективе останется важным энергоносителем для Европы; Германия и Великобритания не смогут быстро диверсифицировать поставки или заполнить «пробел» за счет возобновляемых источников, считает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.
"Если мы посмотрим на рынок газа, доля, которую Европа получает из России, превышает треть. Есть собственное производство, но оно невелико. Импорт газа из России останется важным источником для Европы, в особенности для Германии", — сказала она в интервью РИА Новости.
По ее словам, очевидно, что Германия в ближайшем будущем сохранит зависимость от газа как ископаемого источника энергии, поскольку страна постепенно отказывается от угля и атомной энергии. «Возобновляемых источников энергии не хватит, чтобы закрыть этот пробел. В краткосрочной и среднесрочной перспективе зависимость от газа сохранится», — уверена она.
"Великобритания говорит об этих стремлениях (снизить зависимость от российского газа — ред.) на фоне процесса по выходу из ЕС. Пока трудно сказать, сделает ли выход торговые отношения с союзом более простыми или наоборот усложнит их. Скорее всего, и то и другое", — рассуждает собеседница агентства.
"В этом контексте, я полагаю, что снижение зависимости от российского газа будет происходить постепенно. Я не думаю, что Великобритания моментально станет производителем и сможет диверсифицировать поставки", — заключила она.
Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
Прайм: последние новости
ИНТЕРВЬЮ: Российский газ остается важным энергоносителем для Европы – Credit Suisse США идут ва-банк: что ждет новых фигурантов санкций против РФ Металлурги РФ готовят предложения по ответу на ввозные пошлины США
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»32
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня92
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса402
Пореченков вступился за обозвавшего россияин Козловского15
«Русские идут»33
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение