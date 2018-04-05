Средний чек за ЖКУ в России вырос на 3,3% в 2017 году

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги в России вырос на 3,3% в 2017 году по сравнению с аналогичный показателем за 2016-й. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные консенсус-опроса банков из топ-30, клиенты которых оплачивают через них ЖКУ. Средний коммунальный платёж в прошлом году составил 2,3 тыс. рублей. Как заявили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ , индекс роста коммунальных платежей на прошлый год — 4%. Это максимальное значение роста совокупного платежа, превысить который можно лишь при условии инвестиций в модернизацию и одобрении этого решения местными депутатами. В ведомстве добавили, что в большинстве случаев индекс роста менее 4%. Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать механизм публикации тарифов ЖКХ в открытом доступе.