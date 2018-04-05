Трудная дружба: Путин и Эрдоган попали в историю

В среду президент Владимир Путин завершил двухдневный визит в Турцию . Судя по заявлениям, сделанным с обеих сторон, между странами полностью восстановлено доверие, которое было до ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган отказался принести извинения за этот инцидент. Отношения между двумя странами тогда осложнились настолько, что Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против Турции.

Нынешнему визиту предшествовала беспрецедентная серия контактов. В 2017 году Путин и Эрдоган встречались восемь раз, не говоря уже о более чем 20 телефонных разговорах. Последний раз президенты «разгребали завалы» осенью прошлого года в Сочи . И, несмотря на взаимные уступки, атмосфера на переговорах царила нервная. Ни лидеры, ни члены делегаций не могли выдавить из себя даже дежурных улыбок.

Оркестр, караул, девушка

В этот раз все было по-другому. В турецкой столице Путина встречал почетный караул, конная гвардия и военный оркестр. Проиграли гимны двух стран, организовали пушечный салют. А на церемонии фотографирования Эрдоган вел себя так расслабленно, как можно вести себя только в кругу друзей и хороших знакомых. В итоге он стал героем дня на YouTube.

Это произошло у дворца президента Турции, где проходила торжественная церемония встречи делегаций и ее участники построились для памятного снимка. Построением руководил Эрдоган. В какой-то момент он заметил, что рядом с Путиным стоят три девушки, а с турецкой стороны — только мужчины.

Эрдоган решил «позаимствовать» одну из девушек, поманив ее пальцем и предложив перейти на другую половину. Что она, собственно, и сделала.

Кстати, в Кремле позже отказались сообщать имя девушки и ее должность. Похоже, она была все-таки из турецкой делегации.

Настроение у Путина тоже было отличным. Буквально накануне визита он получил в Центризбиркоме удостоверение главы государства и отправился в первый зарубежный визит в «старом новом» качестве.

К тому же экономический кризис в отношениях двух стран также прошел нижнюю точку после того, как в 2016 году внешняя торговля сократилась более чем на треть.

По итогам 2017 года товарооборот вырос более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом — до $22 млрд Турция занимает по товарообороту восьмое место среди внешнеторговых партнеров России

Ракеты в обмен на помидоры

Экспорт сельхозпродукции из Турции вырос по итогам прошлого года и вовсе в 1,6 раз и достиг $1 млрд Однако Анкара пытается снять лимит на количество поставщиков томатов в Россию и увеличить объемы разрешенных поставок. Сейчас их экспортируют всего 12 турецких предприятий.

Как рассказал накануне визита помощник главы российского государства Юрий Ушаков , «наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры».

Чем закончилось обсуждение помидорного перемирия между Россией и Турцией, не сообщалось. Но известна угроза министра экономики Турции Нихата Зейбечки ограничить число допущенных на турецкий рынок российских компаний в том случае, если Москва не обеспечит свободный экспорт томатов.

К вечеру среды стало известно, что «Россельхознадзор» разрешил еще одному турецкому производителю поставки в Россию. Жест чисто символический, заметного влияния на рост поставок не окажет и отечественным импортозаменителям ничем не угрожает.

Если томаты — едва ли не основная часть турецкого экспорта и, соответственно, головная боль Эрдогана, то для Москвы важнее всего договоренность о поставках зенитно-ракетных систем С-400. С этим проблем не только не возникло, но турецкая сторона даже попросила Россию ускорить поставки комплексов.

Была затронута и проблема строительства газопровода «Турецкий поток». Этот проект, по словам Путина, «позволит насытить газом не только Турцию, но и страны Юго-Восточной Европы… Если, конечно, они этого захотят».

Работы по проекту идут по графику, в настоящее ведется прокладка двух веток его морского участка. Вскоре начнется подготовка к реализации сухопутной части проекта.

Путин также дал понять, что Москва твердо намерена реализовать другой газопроводный проект — «Северный поток-2».

«Мы ведем уже много лет переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди «Северного потока» — «Северного потока — 2». Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом», — сказал российский лидер.

Долгострой вогнали в график

Деловая часть программы визита включала также совместный запуск лидерами (правда, в режиме видеоконференции) строительства АЭС «Аккую» в турецком Мерсине. Путин и Эрдоган обратились с приветственными словами к участникам проекта и дали команду «старт» — строители начали заливку бетона под площадку для атомной станции.

«Мы становимся свидетелями исторического момента и с точки зрения развития нашей страны, и в плане сотрудничества с Россией в сфере энергетики», — заявил турецкий президент.

Эрдоган подчеркнул, что с выходом на полную мощность АЭС будет удовлетворять 10% потребностей Турции в электроэнергии, снизив зависимость от газа и угля.

«Аккую» возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate — « строй — владей — управляй»), то есть российская госкорпорация Росатом выступает основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии. «Аккую» должна после ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт.ч в год электроэнергии.

Пока не очень понятно, достаточно ли будет этой мощности для того, чтобы отбить вложения в проект. Общий объем инвестиций оценивается Москвой в $22 млрд Запустить первый энергоблок планируют в 2023 году, и Путин пообещал присутствовать при этом событии.

Проект «Аккую» — долгострой. Строительство могло бы стартовать еще в 2010 году. Но и спустя несколько лет после подписания межправительственного соглашения Турция не захотела оформить две ключевые лицензии: на строительство АЭС и на генерацию электроэнергии. Церемония закладки фундамента морских сооружений станции прошла в апреле 2015 года, но в декабре, уже после инцидента с российским истребителем, стройка встала окончательно.

Помимо томатов, ракет и трубопровода с АЭС, в последний день визита Путина Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Турецкий суверенный фонд заявили, что приступают к запуску Российско-турецкого инвестиционного фонда.

Вклад в инвестфонд с каждой стороны составит $500 млн Фонд планирует инвестировать в проекты, «способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией». Речь идет об инвестициях в инфраструктуру, строительство, здравоохранение и информационные технологии.

Хасана Роухани. Несмотря на то, что деловая часть визита оказалась вполне успешной, складывается впечатление, что она все-таки была не главной. Ключевая тема — это ситуация в Сирии , которую обсуждали лидеры России и Турции при участии главы Ирана

С другой стороны, война когда-нибудь да закончится и наращивать товарооборот в двустороннем порядке и в формате тройки жизненно необходимо. Хотя бы для того, чтобы были деньги на обеспечение своих интересов на новых территориях.