Торговая война США и КНР навредит автопроизводителям

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем может помешать производству немецких люксовых внедорожников, которые собирают на юге США и отправляют в Китай, причем может пострадать экспорт электромобилей Tesla и Ford.

Если спор между двумя странами превратится в полномасштабную «торговую войну», то пострадает производство автомобилей в обеих странах, но американские заводы сильнее прочувствуют на себе эффект от этого: КНР импортирует около 270 тыс. машин из США на $11 млрдКалифорнийский завод Tesla, который отправляет в Китай около 15 тыс. автомобилей в год, как и заводы BMW в Южной Каролине и Daimler в Алабаме, потеряют сотни миллиардов долларов, если Китай реализует свои угрозы по введению двойных тарифов на импорт. Проблема Ford двояка, включая импорт высококачественных автомобилей Lincoln в Китай и экспорт недорогих моделей Focus из Китая в Соединенные Штаты. Как сообщали «Вести. Экономика», на этой неделе США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируется ввести пошлины в размере 25%. Пошлины США коснутся китайских товаров в различных секторах: аэрокосмическая отрасль, информационные технологии, машиностроение, робототехника и т. д. Помимо высокотехнологичных товаров, таких как спутники связи, в список входят различные типы стали, медицинское оборудование, посудомоечные машины, снегоочистители и даже огнеметы. Всего в список включено 1300 наименований товаров китайского производства. В ответ Китай решил ввести пошлины в размере 25% на 106 видов американских товаров, включая соевые бобы, автомобили и химикаты. Дата вступления в силу новых пошлин будет объявлена позднее. Министерство коммерции КНР заявило, что тарифы коснутся импорта американской продукции на сумму до $50 млрд в год. Китай также заявил, что немедленно подаст жалобу в ВТО в связи с действиями США.