Доллар колеблется на новостях о начале торговых переговоров США и КНР

Курс доллара в ходе утренних торгов четверга колеблется в символическом плюсе на новостях о начале переговоров между США Китаем по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,2276 доллара за евро с 1,2277 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до 106,87 иены за доллар со 106,78 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04% — до 90,17 пункта.

В четверг посол Китая в США Цуй Тянькай и и.о. госсекретаря Джон Салливан обсудили двусторонние экономические вопросы на фоне введения американцами пошлин на китайские товары. Салливан также поднял вопрос о «необходимости восстановления справедливости и сбалансированности экономических связей» между двумя странами. Как заявил позже глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, США рассчитывают, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном.

Однако эксперты отмечают, что значительного укрепления доллара на этом фоне ждать не стоит. «Слишком рано говорить о том, что рынки вышли за рамки проблем с торговым конфликтом», — отмечает старший валютный стратег IG Securities Юниси Исикаву (Junichi Ishikawa), которого цитирует агентство Рейтер . По мнению эксперта, американская валюта в ближайшее время останется чувствительной к новостям о торговом конфликте.

В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.