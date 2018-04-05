Список продуктов для маркировки предложили расширить

Минпромторг предложил расширить список продуктов для маркировки, пишут СМИ

Письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, Минпромторг послал в правительство в конце марта, отмечает издание. Составить перечень в конце февраля поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов

Перечень сформирован после обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет Минпромторг. Представитель министерства не ответил на запрос газеты, представитель Шувалова отказался от комментариев.

В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция. По словам федерального чиновника, обсуждения перечня идут постоянно, это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов, окончательного решения правительства нет.