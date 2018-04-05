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Список продуктов для маркировки предложили расширить
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Минпромторг предложил расширить список продуктов для маркировки, пишут СМИ 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг РФ подготовил список товаров для обязательной маркировки, среди которых чай, кофе, соки, рис, макароны и детское питание, пишет газета "Ведомости".
Письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, Минпромторг послал в правительство в конце марта, отмечает издание. Составить перечень в конце февраля поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Перечень сформирован после обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет Минпромторг. Представитель министерства не ответил на запрос газеты, представитель Шувалова отказался от комментариев.
В перечень попали самые разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция. По словам федерального чиновника, обсуждения перечня идут постоянно, это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов, окончательного решения правительства нет.
Федеральная налоговая служба (ФНС) перечень в целом поддержала, сообщил изданию еще один чиновник. Представитель Минфина адресовал вопросы в Минпромторг, Минэкономразвития и ФНС не ответили газете.
В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств и сигарет. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что маркировка, кроме обуви, также может быть введена в отношении верхней одежды, костюмов, блузок и сорочек, постельного белья и текстиля для столовой.
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