Новые инициативы Трампа могут снова окрасить мировые фондовые биржи в красное, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

Снижение накала страстей вокруг торговых отношений между Вашингтоном и Пекином послужило поводом для продолжения роста на заокеанских фондовых площадках, где по итогам прошедшей торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,69%, закрывшись на отметке 2662,84 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,99%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,49%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — до 2,83 процента, продемонстрировав самый высокий недельный показатель.

Однако расслабиться инвесторам вряд ли придется, так как новое поручение Трампа рассмотреть увеличение тарифных мер в отношении Поднебесной до ста миллиардов долларов может снова окрасить мировые фондовые биржи в красное.

Сегодня министерство труда США опубликует мартовские данные по росту заработной платы, что позволит игрокам оценить динамику инфляции в стране, за темпами роста которой в принятии решения по процентной ставке пристально следит ФРС

По оценке JPMorgan, американский регулятор может ускорить подъем ставки, если инфляция будет расти опережающими темпами. Однако на мой взгляд, пока процентная ставка ФРС не достигнет трехпроцентного уровня, беспокоиться о ее пагубном влиянии на фондовые биржи не стоит. В свою очередь основным риском для глобальных рынков могут послужить опасения инвесторов в отношении замедления роста мировой экономики.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,29%, закрывшись на отметке $68,48 на фоне позитивной динамики на американских и европейских биржевых площадках, а также заявлении Saudi Aramco о повышении цен на некоторые сорта нефти для азиатских потребителей. Тем не мене сдерживающим фактором для роста «черного золота» послужил укрепляющийся доллар на рынке Форекс.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $68 и $67,50, сопротивления расположены на $69 и $69,70.

Сегодня игроки будут ждать статистики от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, данные которой определят направление движения нефтяных цен на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2296,25 п., прибавив 1,35%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2270 п. и основная на 2240 п., закрепление под которой все еще создает угрозу снижения в район 2200 п. -2190 п. Основным сопротивлением по-прежнему служит уровень 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 124100 п. и основной 122000. Сопротивления расположены на отметках 126000 п. и 128000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,71, потеряв 0,46% по отношению к доллару США на фоне укрепления последнего на глобальном валютном рынке.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 57,80 и 58. Локальные поддержки расположены на отметках 57,40 и 57,10.