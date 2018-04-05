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Золото «выстрелит» на обострении рисков, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Золото «выстрелит» на обострении рисков, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Стоимость драгметалла резко снизилась по сравнению со вчерашними отметками: тройская унция золота утром в четверг стоит $1332,00 против пика среды на уровне $1346,20. По оценкам «Альпари Голд», интерес к золоту как к инструменту хеджирования рисков сокращается на фоне снижения вероятности активной фазы мировых торговых войн.
При этом позиции доллара США остаются достаточно прочными, но если Вашингтон и Пекин продолжат ужесточать торгово-экономические условия в адрес друг друга, долго такая стабильность не продлится. Накануне стало известно, что Китай готов ввести импортные пошлины на целый список товаров и продуктов американского происхождения, включая стратегически важные — сою, авиа— и автотехнику, химические элементы.
В таких условиях доллар должен был бы оказаться под мощным давлением и дать дорогу золоту, но инвесторы до сих пор не уверены в том, что взаимная перепалка между торговыми министерствами в конечном счете приведет к реальной войне.
Техническая картина по золоту демонстрирует, что цена на драгметалл может пойти на второй виток роста после стабилизации в области $1329-$1332. Отсюда, в теории, может открыться дорога к $1355, если для этого сложатся условия. Очевидно, что наступило время существенных колебаний цены в силу фундаментальной составляющей.
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