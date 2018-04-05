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Мэр Нижнего Новгорода приступил к формированию бюджета на 2019 год с учетом проблематики районов
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Мэр Нижнего Новгорода приступил к формированию бюджета на 2019 год с учетом проблематики районов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе совещания глава города сообщил, что он приступил к подготовке бюджета на будущий год и немного сменил методику его формирования.
«Сейчас каждый глава района получил задание сделать паспорт территории по проблематике. Будем учитывать «красные точки», которые нуждаются в приоритетном финансировании», — сообщил Владимир Панов.
Владимир Панов также отметил, что он вынесет вопрос нового подхода к формированию городского бюджета на заседание думы, которое состоится в апреле.
«В бюджете города будет разделение на расходную часть и на инвестиционную программу, которая составляет 4,9 млрд рублей. В раздел инвестпрограммы входит и капремонт, составленный с графиками и всеми цифрами», — пояснил градоначальник.
Из 4 миллиардов рублей, предусмотренных на инвестиционную программу, муниципальное финансирование составляет около 10%. Остальные средства — федерального или областного бюджета.
«То есть весь бюджет развития Нижнего Новгорода зависит от бюджетов вышестоящих уровней. Также нужно посмотреть, в какую федеральную программу попадет Нижний Новгород для получения дополнительных средств», — пояснил Владимир Панов.
Напомним, из-за поступлений средств из областного бюджета, доходы и расходы города увеличились на 500 миллионов рублей. Большая часть из них — возвращенные остатки межбюджетных трансфертов.
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