Мэр Нижнего Новгорода приступил к формированию бюджета на 2019 год с учетом проблематики районов

В ходе совещания глава города сообщил, что он приступил к подготовке бюджета на будущий год и немного сменил методику его формирования.

«Сейчас каждый глава района получил задание сделать паспорт территории по проблематике. Будем учитывать «красные точки», которые нуждаются в приоритетном финансировании», — сообщил Владимир Панов

Владимир Панов также отметил, что он вынесет вопрос нового подхода к формированию городского бюджета на заседание думы , которое состоится в апреле.

«В бюджете города будет разделение на расходную часть и на инвестиционную программу, которая составляет 4,9 млрд рублей. В раздел инвестпрограммы входит и капремонт, составленный с графиками и всеми цифрами», — пояснил градоначальник.

Из 4 миллиардов рублей, предусмотренных на инвестиционную программу, муниципальное финансирование составляет около 10%. Остальные средства — федерального или областного бюджета.

«То есть весь бюджет развития Нижнего Новгорода зависит от бюджетов вышестоящих уровней. Также нужно посмотреть, в какую федеральную программу попадет Нижний Новгород для получения дополнительных средств», — пояснил Владимир Панов.

Напомним, из-за поступлений средств из областного бюджета, доходы и расходы города увеличились на 500 миллионов рублей. Большая часть из них — возвращенные остатки межбюджетных трансфертов.