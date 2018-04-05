Посол КНР в США Цуй Тянькай встретился с исполняющим обязанности госсекретаря США Дж. Салливаном

Цуй Тянькай подтвердил позицию Китая по двусторонним торгово-экономическим отношениям и призвал США отказаться от унилатерализма и торгового протекционизма, прекратить расследование по 301-му разделу Закона о торговле, а также путем диалога и консультаций урегулировать разногласия с китайской стороной.

Собеседники обсудили также ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.