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Посол КНР в США Цуй Тянькай встретился с исполняющим обязанности госсекретаря США  Дж. Салливаном
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Посол КНР в США Цуй Тянькай встретился с исполняющим обязанности госсекретаря США  Дж. Салливаном 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Вашингтон, 5 апреля /Синьхуа/ — Посол КНР в США Цуй Тянькай в среду встретился с временно исполняющим обязанности государственного секретаря США Джоном Салливаном. Стороны обменялись мнениями по китайско-американским отношениям.
Цуй Тянькай подтвердил позицию Китая по двусторонним торгово-экономическим отношениям и призвал США отказаться от унилатерализма и торгового протекционизма, прекратить расследование по 301-му разделу Закона о торговле, а также путем диалога и консультаций урегулировать разногласия с китайской стороной.
Собеседники обсудили также ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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