США ждут от Китая уступок в торговом споре

США ждут, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, передает РИА "Новости"

"Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать", — сказал Кудлоу в эфире телеканал Fox News.

Ранее власти Китая приняли решение о введении пошлин в размере 25% на 106 импортируемых из США товаров. Это стало ответом на аналогичные действия Вашингтона.