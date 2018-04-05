Ещё
США ждут от Китая уступок в торговом споре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США ждут от Китая уступок в торговом споре 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Reuters
США ждут, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, передает РИА "Новости".
"Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать", — сказал Кудлоу в эфире телеканал Fox News.
Ранее власти Китая приняли решение о введении пошлин в размере 25% на 106 импортируемых из США товаров. Это стало ответом на аналогичные действия Вашингтона.
При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что США уже давно проиграли торговую войну с Китаем.
Газета.Ru: последние новости
Китай уведомил ВТО о введении ответных пошлины в отношении США Власти хотят установить минимальную цену на каждую категорию вин Аваков: украинский народ сметет власть, если цены на газ повысятся на 35%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение517
Новый облик Леонтьева удивил Интернет57
На пляже Таиланда нашли «Чужого»43
Сколько денег надо для «нормальной жизни» в РФ202
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение